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Британец с лучшим протезом в мире приехал на фестиваль робототехники в Шатуре

Сегодня, 18:17
В Шатуре московской области состоялся фестиваль «РобоБум». На мероприятии дети представили собственные разработки. Гостем фестиваля стал британец Найджел Экланд, известный обладатель одного из лучших бионических протезов в мире.

Британец с лучшим протезом в мире приехал на фестиваль робототехники в Шатуре

 

Англичанин несколько лет назад стал участником аварии и лишился руки. Хирурги поставили ему протез, управляемый силой мысли. От головного мозга к конечности передаются сигналы. Этот процесс происходит с помощью вживленных в руку электродов, доставляющих сигнал от так называемого «центра управления», расположенного в черепной коробке. На «РобоБуме» в Шатуре учащиеся общеобразовательных школ представили собственные проекты. Найждел Экланд рекомендовал ребятам тщательно изучать новейшие технологии, так как их нынешнее увлечение возможно впоследствии спасет жизнь многим людям.

Англичанин ездит по всему миру и показывает свой великолепный протез. Британец посоветовал детям создать еще более совершенное устройство. Сейчас Найджел Экланд без труда одевается, завязывает шнурки и выполняет прочие действия с помощью протеза. Организаторы фестиваля говорят, что робототехника знакомит ребят с логическим мышлением, двоичными системами счисления, алгоритмами, которые используются не только в учебе, но и в реальной жизни. Развитое логическое мышление позволит участникам мероприятия легче справляться с трудностями на своем пути.
Домбровский Сергей
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