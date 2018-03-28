Британец с лучшим протезом в мире приехал на фестиваль робототехники в Шатуре

В Шатуре московской области состоялся фестиваль «РобоБум». На мероприятии дети представили собственные разработки. Гостем фестиваля стал британец Найджел Экланд, известный обладатель одного из лучших бионических протезов в мире.

Домбровский Сергей

Англичанин несколько лет назад стал участником аварии и лишился руки. Хирурги поставили ему протез, управляемый силой мысли. От головного мозга к конечности передаются сигналы. Этот процесс происходит с помощью вживленных в руку электродов, доставляющих сигнал от так называемого «центра управления», расположенного в черепной коробке. На «РобоБуме» в Шатуре учащиеся общеобразовательных школ представили собственные проекты. Найждел Экланд рекомендовал ребятам тщательно изучать новейшие технологии, так как их нынешнее увлечение возможно впоследствии спасет жизнь многим людям.Англичанин ездит по всему миру и показывает свой великолепный протез. Британец посоветовал детям создать еще более совершенное устройство. Сейчас Найджел Экланд без труда одевается, завязывает шнурки и выполняет прочие действия с помощью протеза. Организаторы фестиваля говорят, что робототехника знакомит ребят с логическим мышлением, двоичными системами счисления, алгоритмами, которые используются не только в учебе, но и в реальной жизни. Развитое логическое мышление позволит участникам мероприятия легче справляться с трудностями на своем пути.