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| | Ученые предупредили о «сползании» вулкана Этна в Средиземное море

Ученые предупредили о «сползании» вулкана Этна в Средиземное море

Сегодня, 07:40
Специалисты из Великобритании высказывают обеспокоенность фактом того, что вулкан Этна на данный момент находится на этапе постепенного «сползания» в Средиземное море. Причем за год были отмечены перемещения возвышенности под воду на расстояние не менее 14 миллиметров.

Ученые предупредили о «сползании» вулкана Этна в Средиземное море

 

Исследование позволило установить, что причин для развития указанной тенденции до сих пор немало. Основной из них является фактор не прекращающихся сейсмических толчков. Подобное влияние поднимает уровень прибрежных вод Средиземного моря. Не стоит также забывать и о активности и катаклизмах самого вулкана, которые оказывают влияние на его положение. Исследователи отмечают, что на данный момент нет особых причин для переживаний, но если тенденция продолжится, то климатическая обстановка большинства приближенных к Этне районов может кардинально измениться.

Специалисты утверждают, что процесс погружения переменный, потому он требует регулярного наблюдения. Минувший год для поведения вулкана учеными отмечался, как весьма спокойный, потому и активность его была заметна меньше.

Участившиеся толчки несколько месяцев назад восстановились с новой силой, что спровоцировало активность погружения. Такие процессы не сопровождаются существенными последствиями.

По периметру вулкана, около 10 лет тому назад, была размещена широкая система датчиков, определяющих темпы скорости погружения. Специалисты сообщают, что отмечается смещение возвышенности к восточному побережью.
Николай Офицеров
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