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Ученые рассказали, что ошибались в размерах метеоритов, падавших на Землю

Сегодня, 17:24
Исследования учёных показывают, что данные, ранее предоставленные о размерах метеоритов, преувеличены. Узнать об этом позволил анализ веществ, образующихся при прохождении плотных слоев атмосферы.

Ученые рассказали, что ошибались в размерах метеоритов, падавших на Землю

 

Объектом для исследований специалистов стало так называемое «ударное стекло», которое образуется на поверхности метеорита под воздействием высоких температур и давления. Специалисты создали модель того, что происходит при попадании небесных тел в атмосферу Земли. Основная цель, которую преследовали специалисты - это вопрос о том, достаточно ли высоко давления для подобных преобразований или необходима температура плавления.

Учёные исследовали остатки метеоритов, которые попали на поверхность планеты. Им удалось выяснить то, что для образования ударного стекла требуется давление на 25% меньше, чем предполагалось ранее. Из этого специалисты сделали вывод, что метеориты, которые изучались ранее, были не настолько большие как предполагалось.
Павел Селивёрстов
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