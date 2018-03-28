Археологи нашли следы ранее неизвестной цивилизации на юге Амазонии

Совместная британо-бразильская экспедиция за два года работы в районе юго-западной сельвы Амазонки нашла следы поздней индейской цивилизации, которая исчезла при загадочных обстоятельствах. Информацию об этом археологи разместили в своем отчете.

Сергей Денисов

Долгое время специалисты не рассматривали всерьез результаты эхо-оптической локации – спутникового сканирования, которое показало в этом районе следы древних дорог, каналов и разбивки сельскохозяйственных угодий.Ранее этот район сельвы считался необитаемым и опасным. Отсюда не вернулись две геологических экспедиции. По мнению специалистов, древние жители этого региона потерпели жестокое поражение в войне с могущественным племенным союзом – предтечей ацтеков. Они переселились в джунгли и создали здесь такую инфраструктуру из дорог, городов и сельскохозяйственных угодий, которую позже взяли на вооружение завоеватели.По отпечаткам спутникового скана археологи насчитали более 3 500 населенных пунктов, которые могли разместить более одного миллиона жителей. Впереди ученых ожидает работа по идентификации погребального обряда, изучение духовной культуры и политической системы погибшей цивилизации.