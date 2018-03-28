Ученые: Рак сделает людей бессмертными

По словам биологов, некоторые клетки способны делиться несчетное количество раз, а это говорит о теоретической возможности вечного существования людей. Бессмертие – это понятие сложное и требует тщательного изучения.

Домбровский Сергей

Клетки организма делятся в среднем 52 раза. В результате данного процесса они стареют и погибают. Причиной этому выступает неспособность частичек передавать сведения своим потомкам. Первичные половые, стволовые и раковые клетки не стареют и могут делиться множество раз. Исходя из этого положения, при изучении онкологических заболеваний ученые сталкиваются с бессмертными сущностями.Если специалистам удастся тщательно разобраться в зарождении, развитии и гибели рака, то они смогут сделать так, чтобы люди жили вечно. На протяжении тысячелетий человек мечтает продлить свое существование на Земле. По словам биологов, имеется теоретическая вероятность бессмертия человека. Для этого необходимо разобраться в условиях возникновения и роста раковых клеток. Первые шаги по этому пути уже сделаны.