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| | Ученые из Минобороны США показали акустическую пушку в действии

Ученые из Минобороны США показали акустическую пушку в действии

Сегодня, 16:53
Специалисты Пентагона занимаются новым проектом. В будущем разработку планируют использовать для воспроизведения человеческого голоса. В Сети появился ролик о новой акустической пушке.

Ученые из Минобороны США показали акустическую пушку в действии

 

Разработчики из лаборатории не летального оружия Министерства обороны США показали акустическую пушку в действии. Специалисты разработали опытный образец лазерного оружия. Пушка способна передавать различные шумы и речевые приказы на значительные расстояния. Аппарат для работы использует два вида лазерных лучей. С их помощью механизм создает яркое мерцание и пронзительные звуки. Ученые проинформировали, что во время тестирования они смогли образовать звуки на расстоянии в 30 километров от генератора. В будущем специалисты планируют использовать технологию для копирования человеческого голоса.

Следует отметить, что подобное вооружение в Штатах используют во время разгонов несанкционированных митингов.
Виктория Озерова
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