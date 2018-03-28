В Австралии совершенно случайно обнаружили древнеегипетскую мумию

На официальном сайте музея говорится о том, что останки принадлежат египтянке, проживавшей около 2500 лет тому назад. Помимо этого, она происходила из знатного рода.
Саркофаг, сделанный из кедра и кипариса, приобрел себе в XIX веке основатель музея сэр Чарльз Николсон. Он относился к захоронению XXVI династии, которая правила в 664-525 годах до нашей эры. Надписи на крышке саркофага говорят о том, что в нем похоронена знатная египтянка Мер-Нейт-ит-ес, бывшая верховной жрицей богини Сехмет.
Николсон позднее в числе других предметов передал саркофаг в дар только что открывшемуся музею. Согласно музейным записям, в нем находился мусор, согласно прочей информации он и вовсе был пустым. Так или иначе, артефакт не открывали два последних десятилетия.
Сотрудники музея в июне 2017 года открыли саркофаг и нашли в нем кости, погребальные пелены и бусины, которые украшали мумию. Несмотря на то, что египтологи предпочитают не трогать захоронения, австралийские ученые решили извлечь останки и тщательно их изучить.
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