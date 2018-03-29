Ученые: США обеспечат себя почти бесплатной возобновляемой энергией на 90%

По словам американских ученых, США способны обеспечить себя на 90% практически бесплатной возобновляемой энергией. Это позволит стране избавиться от дорогих нефти, угля и природного газа или свести их использование к минимуму.

Домбровский Сергей

Сотрудники Массачусетского университета говорят, что США в ближайшие 15 лет намерены использовать дешевые источники энергии. Ученые намерены применять ветер и солнце к установкам. Это сделает выработку энергии экологически чистым процессом и позволит сэкономить нефть, газ, и уголь. В краткие сроки США перейдут на альтернативные способы производства топлива для силовых установок.Экологи давно говорят о необходимости разработки экологически чистых видов горючего, дабы снизить отрицательное влияние индустрии на окружающих. Эксперты верят, постройка ветропарков и солнечных батарей в объемах всей страны вполне выполнимая задача. Для этого понадобятся материальные вложения, время и разумный оптимизм инженеров. Полностью обеспечить себя возобновляемой энергией США не смогут, 10% будут компенсировать с помощью резервного топлива.