FOREO представил первую в мире зубную щетку-психолога

Шведский бренд FOREO презентовал свой новый продукт – зубную щетку с искусственным интеллектом. ISSALEXA стала первым в мире психологом, чистящим зубы.

Виктория Озерова

В течение пяти месяцев специалисты FOREO проводили исследования слюны человека. В эксперименте приняли участие 100 респондентов. Разработчики определили, что в слюне человека есть гормон стресса. Используя эти данные, они создали зубную щетку ISSALEXA с искусственным интеллектом. Новинка умеет разговаривать и подбадривает человека в случае стресса. Также «умная» зубная щетка напоминает пользователю почистить зубы, и даже может определить «изменщика». Щетка сигнализирует красным, если в слюне находит посторонние элементы, говорящие о том, что пользователь целовался с кем-то, кроме своего партнера. ISSALEXA можно персонализировать, заполнив простую анкету на официальном сайте разработчика.Отмечается, что стоимость зубной щетки-психолога составляет 17 тысяч рублей.