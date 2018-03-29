Ученые заставили молекулу водорода вращаться в одной плоскости

Физики из США провели изучение параметров квантовой динамики молекулы водорода, которая была зафиксирована внутри гидрохиноновой клатратной структуры. Как оказалось, анизотропный потенциал, создаваемый внутри молекулярной плоскости подобного соединения, крайне сильно ограничивает поступательные и вращательные движения со стороны молекулы.

Николай Офицеров

Фактически после этого происходит превращение его в плоское. Полученные результаты можно использовать, к примеру, для того, чтобы как можно тщательнее изучить процесс адсорбции водорода на плоских поверхностях.Некоторые кристаллы с пористой структурой или же органические молекулы, которые содержат внутри себя объемные полосы имеют способность к образованию клатратов соединения включения, в которых внутрь поры подобной молекулы-хозяина выстраивается и закрепляется молекула, называемая «гостем».», - заявил глава исследовательской группы.