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| | Ученые заставили молекулу водорода вращаться в одной плоскости

Ученые заставили молекулу водорода вращаться в одной плоскости

Сегодня, 06:20
Физики из США провели изучение параметров квантовой динамики молекулы водорода, которая была зафиксирована внутри гидрохиноновой клатратной структуры. Как оказалось, анизотропный потенциал, создаваемый внутри молекулярной плоскости подобного соединения, крайне сильно ограничивает поступательные и вращательные движения со стороны молекулы.

Ученые заставили молекулу водорода вращаться в одной плоскости

 

Фактически после этого происходит превращение его в плоское. Полученные результаты можно использовать, к примеру, для того, чтобы как можно тщательнее изучить процесс адсорбции водорода на плоских поверхностях.

Некоторые кристаллы с пористой структурой или же органические молекулы, которые содержат внутри себя объемные полосы имеют способность к образованию клатратов соединения включения, в которых внутрь поры подобной молекулы-хозяина выстраивается и закрепляется молекула, называемая «гостем».

«Эта процедура приводит к образованию более устойчивой структуры, в которой, помимо этого, отсутствует химическая связь, даже между условными «хозяином» и «гостем». Одним из наиболее типичных соединений, способным к образованию подобного клатратного комплекса называют молекулу гидрохинона. В качестве гостя могут выступать и совсем небольшие молекулы, к примеру, метанол или водород», - заявил глава исследовательской группы.
Николай Офицеров
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