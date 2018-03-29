Ученые заставили молекулу водорода вращаться в одной плоскости

Фактически после этого происходит превращение его в плоское. Полученные результаты можно использовать, к примеру, для того, чтобы как можно тщательнее изучить процесс адсорбции водорода на плоских поверхностях.
Некоторые кристаллы с пористой структурой или же органические молекулы, которые содержат внутри себя объемные полосы имеют способность к образованию клатратов соединения включения, в которых внутрь поры подобной молекулы-хозяина выстраивается и закрепляется молекула, называемая «гостем».
«Эта процедура приводит к образованию более устойчивой структуры, в которой, помимо этого, отсутствует химическая связь, даже между условными «хозяином» и «гостем». Одним из наиболее типичных соединений, способным к образованию подобного клатратного комплекса называют молекулу гидрохинона. В качестве гостя могут выступать и совсем небольшие молекулы, к примеру, метанол или водород», - заявил глава исследовательской группы.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях