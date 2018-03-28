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| | В Сеть «слили» видео пролетающего НЛО над Ниагарским водопадом

В Сеть «слили» видео пролетающего НЛО над Ниагарским водопадом

Сегодня, 15:46
Всё чаще на территории Соединённых Штатов очевидцы замечают подозрительные летающие объекты, которые наводят ужас на простых жителей. Недавно в Сеть «слили» новое видеодоказательство того, что НЛО всё-таки существуют.

В Сеть «слили» видео пролетающего НЛО над Ниагарским водопадом

 

На видеохостинге YouTube появилось новое любительское видео, снятое очевидцами в штате Нью-Йорк. На кадрах можно увидеть, как непознанный объект с большой скоростью пролетает прямо над гигантским Ниагарским водопадом, на глазах у изумленной публики. Видео было снято днем 25 марта текущего года.


Изучить загадочное появление НЛО принялись американские уфологи, однако пока не прокомментировали увиденное. Интернет-пользователи скептически отнеслись к видео, предположив, что туристы могли перепутать корабль гуманоидов с другим летающим объектом.
Светлана Славянская
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