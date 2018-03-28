Киригами поможет создать более клейкие пластыри

С помощью отдельного вида оригами, именуемого киригами, инженерам удалось создать продвинутый тип клейких пластырей, которые могут использоваться для подвижных частей тела, не теряя свою липкость от движения и сгибания материала.

Александр Вест

В оригами различные фигуры складываются из цельного листа бумаги, а в киригами можно делать надрезы и различные разрезы, что и помогло специалистам додуматься до усовершенствования клейких пластырей. Обычные клейкие пластыри постоянно сползают и теряют свою клейкость, если их использовать на сгибающихся частях тела. Усовершенствованный вариант пластыря позволяет сохранят свою липкость, не теряя площади соприкосновения с телом за счёт небольших разрезов, позволяющих клейкой плёнке сгибаться и растягиваться, не повреждая основную конструкцию.Подобные пластыри зачастую клеятся на сгибы ног или рук, отклеиваясь от поверхности тела за считанные минуты. Данная проблема решается уменьшением слоя плёнки, а также увеличением его клейкости, однако, инженеры сумели создать плёнку, лишённую подобных минусов, решив все проблемы разрезами в ней.