Ученые научили ИИ предсказывать преждевременную смерть человека

Российские ученые из МФТИ разработали систему искусственного интеллекта (ИИ), способную определять, когда человек умрет. При этом пациентам клиник не нужно сдавать различные анализы и долго ждать результатов обследования.

Домбровский Сергей

ИИ изучает динамику движения людей и на базе данной информации делает выводы о продолжительности жизни человека. При этом прогнозы отличаются точностью. Ранее медики брали анализы, комплексно обследовали организм пациентов и только после этого выносили вердикт. Сейчас ИИ делает все быстро и правильно, не нужно проходить долгие процедуры. С помощью датчиков информация передается в систему обработки данных. В БД находятся сведения о симптомах множества болезней. Система сравнивает результаты проверки с имеющимися сведениями и делает выводы.Согласно статистики, люди умирают на пять лет раньше, если имеют диабет. Огромную роль в самочувствии играет образ жизни. Если человек занимается спортом, то риск преждевременно умереть даже при наличии опасных недугов снижается с 50 до 15%.