«Калашников» выкупит 60% акций НПО «Молния» у Ростеха

Официальные представители российского концерна «Калашников» объявили о своём намерении приобрести 60% акций научно-производственного объединения под названием «Молния» у корпорации Ростех.

Александр Вест

Напомним, производство космического аппарата «Буран» проводилось при активном содействии НПО «Молния». Также стоит отметить, что правительство РФ не только одобрило данную сделку, но и проявило активную поддержку в её заключении. В данный момент приобретение блок-пакета акций «Молнии» должно вывести данное объединение из кризиса, а в долгосрочной перспективе возможно задействование компании в разработке нового космического многоразового аппарата.Сделка по приобретению акций НПО «Молния» должна быть закрыта в течение месяца, а точная сумма достигнутого соглашения пока неизвестна. Добавим, в концерне намерены использовать потенциал «Молнии» в создании инновационных ракет-мишеней, использующихся для различных потребностей.