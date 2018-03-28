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| | «Калашников» выкупит 60% акций НПО «Молния» у Ростеха

«Калашников» выкупит 60% акций НПО «Молния» у Ростеха

Сегодня, 15:10
Официальные представители российского концерна «Калашников» объявили о своём намерении приобрести 60% акций научно-производственного объединения под названием «Молния» у корпорации Ростех.

«Калашников» выкупит 60% акций НПО «Молния» у Ростеха

 

Напомним, производство космического аппарата «Буран» проводилось при активном содействии НПО «Молния». Также стоит отметить, что правительство РФ не только одобрило данную сделку, но и проявило активную поддержку в её заключении. В данный момент приобретение блок-пакета акций «Молнии» должно вывести данное объединение из кризиса, а в долгосрочной перспективе возможно задействование компании в разработке нового космического многоразового аппарата.

Сделка по приобретению акций НПО «Молния» должна быть закрыта в течение месяца, а точная сумма достигнутого соглашения пока неизвестна. Добавим, в концерне намерены использовать потенциал «Молнии» в создании инновационных ракет-мишеней, использующихся для различных потребностей.
Александр Вест
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