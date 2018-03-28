Американская армия обстреляла НЛО в Лос-Анджелесе

«Вечером, 24 февраля 37-я береговая артиллерийская бригада начала стрельбу пулеметами 50 калибра и 12,8-фунтовых зенитных снарядов по неопознанному объекту. Огонь артиллерии продолжался до 4,14 утра, когда удалось ликвидировать НЛО», - рассказал Джейсон Гливес, который следил за проведением операции.
Согласно информации Гливеса, НЛО направлялся на территорию Санта-Моники, однако был остановлен военными и обстрелян. Эксперт заявил, что инопланетному объекту удалось скрыться, а власти США решили не доносить до населения факт существования гуманоидов.
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