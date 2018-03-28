Американская армия обстреляла НЛО в Лос-Анджелесе

Исследователь инопланетной жизни и экс-военный из США Джейсон Гливес заявил, что Белый дом попытался скрыть факт, когда армия вынуждена была обстреливать НЛО над Лос-Анджелесом. По словам эксперта, военные были напуганы неизвестным объектом в небе.

Светлана Славянская

«Вечером, 24 февраля 37-я береговая артиллерийская бригада начала стрельбу пулеметами 50 калибра и 12,8-фунтовых зенитных снарядов по неопознанному объекту. Огонь артиллерии продолжался до 4,14 утра, когда удалось ликвидировать НЛО», - рассказал Джейсон Гливес, который следил за проведением операции.Согласно информации Гливеса, НЛО направлялся на территорию Санта-Моники, однако был остановлен военными и обстрелян. Эксперт заявил, что инопланетному объекту удалось скрыться, а власти США решили не доносить до населения факт существования гуманоидов.