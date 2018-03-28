Жизнь под водой: Возможно ли существование людей-амфибий?

В настоящее время достаточно популярна теория о том, что под водой возможна некая разумная жизнь. Эксперты изучают колебания спутников газовых гигантов, предполагая, что где-то под поверхностью есть целые океаны. Теоретически, именно оттуда на Землю могут прилетать НЛО, о которых постоянно твердят уфологи.

Ирина Летинская

Также отдельные специалисты говорят, что если в далёком будущем что-то случится с нашей планетой, то можно будет попытаться переселиться на какой-то из спутников того же Сатурна или Юпитера. Естественно, жить придётся не на поверхности, учитывая большое количество там разного рода вредных веществ, а также крайне низкие температуры. Эксперты считают, что люди могли бы пробурить некоторый участок и опуститься в подповерхностный океан.Однако насколько вообще вероятно, что человечество превратится в мифических амфибий? Есть много историй о том, что могут существовать создания, которые подобны людям, но имеют плавники, хвост и так далее, проживая, соответственно, в воде. Этот сюжет достаточно популярен в искусстве. Достаточно много книг и фильмов на эту тему, включая и новый блокбастер «Форма воды».Согласно последним исследованиям, люди-амфибии действительно могут остаться только на уровне кино и печатных историй. В работе, которую представили специалисты факультета Наук о Земле в Стэнфордском университете в Калифорнии, приводится доказательство этого. Эксперты подчёркивают, что обычно считается – в воде жить намного легче, там меньше ограничений и так далее. Однако на самом деле тело не настолько уж там расслабляется, а влияет на него очень большое давление.Также сильно влияет то, что в воде холоднее, чем на суше. Чтобы сохранить тепло, нужно по-своему приспосабливаться. Млекопитающие, которые живут в воде, достаточно крупные, а форма у них продолговатая. Достаточно вспомнить китов и дельфинов. Также эксперты приводят для сравнения пример собак и бегемотов. Эти существа имеют древнюю взаимосвязь, однако можно оценить, насколько они различны по внешнему виду. Повлияла на это отличие именно жизнь бегемотов в воде.Большие размеры нужны млекопитающим чтобы сохранять тепло в такой среде, поскольку там температура гораздо ниже температуры тела. Также увеличивается метаболизм, потому похудеть в воде просто не возможно. Соответственно, люди-амфибии в таком виде, в каком многие их представляют, просто не возможны. Точно также если и есть где-то в подповерхностных океанах спутников газовых гигантов разумные существа, то если они и млекопитающие, всё-таки совершенно не гуманоидны. В целом, жизнь под водой связана и с рядом других ограничений. Именно потому хоть жизнь там и зародилась, однако выход на поверхность был связан в том числе и с тем, что здесь более лёгкие условия.