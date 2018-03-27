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| | Японские ученые используют искусственный кишечник для смешивания ракетного топлива

Японские ученые используют искусственный кишечник для смешивания ракетного топлива

Вчера, 23:09
Специалисты из Японии создали актуатор для перемешивания твердых частей ракетного топлива. Устройство и специфические движения аппарата напоминают кишечник с его перистальтикой.

Японские ученые используют искусственный кишечник для смешивания ракетного топлива

 

Инженеры из Японии разработали устройство, способное перемалывать и смешивать твердые компоненты ракетного топлива. Устройство аппарата, а также те движения, которые оно делает, сильно похожи на настоящий кишечник с его перистальтикой. Оказывается, такое устройство снижает нагрузку на компоненты и помогает избегать констатирования с металлическими частями механизма.

Японские ученые используют искусственный кишечник для смешивания ракетного топлива

 

Внутри каждого из сегментов устройства есть трубка из резины, которая вместе с еще одной трубой образуют общую камеру надувающуюся и спадающуюся благодаря пневматической системе. Это обеспечивает движение материалов внутри трубок.

 
 
 
Проект этого механизма был показан еще в 2016 году, но только недавно продемонстрирован окончательный вариант. Технология данной разработки будет применена при построении небольшой частной ракеты.

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