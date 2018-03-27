На дне озера в Швейцарии нашли доисторический ботинок

В Швейцарии на дне одного из местных водоемов выловили дырявый ботинок. Возраст находки составляет пять тысяч лет.

Никита Готский

Инцидент произошел в северной части страны на озере Грайфензее. Археологи смогли подцепить на крючок почти в полной мере сохранившийся ботинок возрастом 5000 лет. К слову, подобных находок на территории Старого Света насчитывается всего около десяти. Внешне напоминающий лапоть ботинок сшили из лыка, его длина 26 сантиметров. Выбросили его, видимо, из-за дыры на пятке.Подводные поиски на озере ведутся на глубине 3,5 метров. На поверхности предметы старины извлекаются вместе с илом, от которого избавляются уже в лабораториях. Для недопущения бактерий помещение охлаждают, в нем поддерживают нужная влажность. Первые предметы археологии в озере нашли в конце позапрошлого столетия,когда уровень воды упал на метр после изменения русла.