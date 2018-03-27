Французы построили дом с помощью 3D-принтера

Французские архитекторы смогли создать дом, стены которого были возведены с помощью 3D-принтера. Здание это находится в Нанте. Посредством принтера был напечатан пустой внутр каркас из монтажной пены, который в то же время выполняет функцию опалубки для заливаемого бетона.

Дарья Светозарова

Сегодня 3D-принтер используют не только для печати пластиковых образчиков, но и для создания промышленных моделей. Уже сейчас с помощью этого устройства печатают авиационные двигатели и электронные приборы. А теперь выяснилось, что 3D-печать может создавать дома: по частям и целиком. Сконструированные таким путем здания есть уже и в России.Зачастую эти принтеры используют для воспроизведения бетон или строительные смеси, из которых сразу печатают жесткий каркас здания в виде сплошной или двойной стены. Однако инженеры из Нантского университета решили пойти другим путем. Они стали печатать двойную стену из монтажной пены, а уже затем заливать внутрь бетон. В итоге конструкция получается единой. Внутренняя часть обеспечивает необходимую жесткость, а пена служит для теплоизоляции.Использовать такую технологию инженеры стали в прошлом году, в начале осени. Для этого они привлекли промробота на подвижной платформе в виде длинного робоманипулятора с экструдером для монтажной пены на конце. В результате уже в марте строители получили пятикомнатный одноэтажный дом площадью в 95 квадратных метра. В июле туда поселят семью из программы социального жилья.