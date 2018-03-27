Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Японские астрономы предлагают любителям космоса отправить послание на Меркурий Скалолаз без ног три дня карабкался на Эверест на одних руках Певица Шакира испугала фанатов своей квадратной попой Питон, проглотивший тапку, попал в больницу Блогер обратил внимание на запертые аварийные выходы в школах Полмиллиона пользователей Android по ошибке скачали опасный вирус Обвисшей грудью, как у пожилой женщины, удивила модель из Victoria`s Secret Ученые обнаружили в человеческом организме новый орган В мире появились куклы-роботы для развлечения одиноких женщин Джонсон: Английская сборная не будет бойкотировать чемпионат мира в России Управляющая «Зимней Вишни» однажды сама чуть не погибла при пожаре Украинского пранкера подозревают в фейке про 300 погибших в Кемерово
| | Ученые обнаружили новый орган в человеческом организме

Ученые обнаружили новый орган в человеческом организме

Сегодня, 21:23
В процессе проведения эндоскопии, которая представляет собой осмотр желудочно-кишечного тракта изнутри, медики обратили внимание, что ткани, окружающие желудочный проток, не такие однородные, как наука считала раньше. Они пронизаны целой сетью небольших каналов, похожих на капилляры.

Ученые обнаружили новый орган в человеческом организме

 

Правда, при более подробном изучении, эксперты обратили внимание, что структура настоящих капилляров более темная, чем у тех тканей, которые они обнаружили. На предмет наличия таких образований была изучена структура тканей и других органов. К удивлению ученых, образования подобного рода были найдены даже в носовой полости. На данный момент ученые не могут с уверенностью заявить, во всех ли тканях присутствуют эти каналы, хотя предполагают, что это так и есть, но возможности проверить эту гипотезу у них пока нет.

В этих каналах содержится примерно пятая часть всех жидкостей, находящихся в человеческом организме. И подтверждение выдвинутой учеными теории будет признанием факта наличия еще одного органа в нашем теле. Обнаружить эти каналы раньше не удавалось вследствие неправильного диагностического подхода, потому что для исследования тканей, врачи отводили жидкости, разрушая коллагеновые волокна, из которых и состоят обнаруженные каналы.

Обычно анатомы, прежде чем изучать какую-либо ткань, воздействуют на нее различными химикатами, поэтому ячейки, наполненные жидкостью, становятся «обезвоженными», то есть ломается сама структура элементов, что не давало раньше возможности заметить уникальное строение ткани.

Пока о функциях открытого органа известно не так много, однозначно можно лишь заявить, что он выполняет амортизацию, то есть своеобразную защиту органов. Но, судя по всему, у него есть и отрицательное действие: ученые считают, что обнаруженные каналы ускоряют развития рака, способствуя распространению его метастазов. Раковые клетки по каналам быстро оказываются в лимфатической системе, а оттуда распространяются по другим органам.

Но пока, чтобы сделать какие-либо окончательные выводы об отношении найденных каналов к развитию онкологических заболеваний в организме, следует провести еще множество исследований, чем и занимаются специалисты. В наличии определенной взаимосвязи между обнаруженным органом и воспалительными процессами, происходящим в организме, медики уже не сомневаются.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Ученые обнаружили в человеческом организме новый орган
Ученые обнаружили в человеческом организме новый орган

Ученые в сфере медицины во время проведения эндоскопии обнаружили в желчном потоке сеть микроскопических каналов, которые заполнены жидкостью и пронизывают

Ученые: В организме человека был обнаружен вирус глупости
Ученые: В организме человека был обнаружен вирус глупости

Группа исследователей из США обнаружили в человеческом организме так называемый «вирус глупости», который ранее находили только в водорослях. Исследование

Ученые обнаружили галактики, в которых не действуют законы физики
Ученые обнаружили галактики, в которых не действуют законы физики

Ученые обнаружили галактики, в которых не действуют законы физики. В их пространствах по-особому взаимодействуют темная и нормальная материя.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости