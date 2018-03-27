Ученые обнаружили новый орган в человеческом организме

В процессе проведения эндоскопии, которая представляет собой осмотр желудочно-кишечного тракта изнутри, медики обратили внимание, что ткани, окружающие желудочный проток, не такие однородные, как наука считала раньше. Они пронизаны целой сетью небольших каналов, похожих на капилляры.

Правда, при более подробном изучении, эксперты обратили внимание, что структура настоящих капилляров более темная, чем у тех тканей, которые они обнаружили. На предмет наличия таких образований была изучена структура тканей и других органов. К удивлению ученых, образования подобного рода были найдены даже в носовой полости. На данный момент ученые не могут с уверенностью заявить, во всех ли тканях присутствуют эти каналы, хотя предполагают, что это так и есть, но возможности проверить эту гипотезу у них пока нет.В этих каналах содержится примерно пятая часть всех жидкостей, находящихся в человеческом организме. И подтверждение выдвинутой учеными теории будет признанием факта наличия еще одного органа в нашем теле. Обнаружить эти каналы раньше не удавалось вследствие неправильного диагностического подхода, потому что для исследования тканей, врачи отводили жидкости, разрушая коллагеновые волокна, из которых и состоят обнаруженные каналы.Обычно анатомы, прежде чем изучать какую-либо ткань, воздействуют на нее различными химикатами, поэтому ячейки, наполненные жидкостью, становятся «обезвоженными», то есть ломается сама структура элементов, что не давало раньше возможности заметить уникальное строение ткани.Пока о функциях открытого органа известно не так много, однозначно можно лишь заявить, что он выполняет амортизацию, то есть своеобразную защиту органов. Но, судя по всему, у него есть и отрицательное действие: ученые считают, что обнаруженные каналы ускоряют развития рака, способствуя распространению его метастазов. Раковые клетки по каналам быстро оказываются в лимфатической системе, а оттуда распространяются по другим органам.Но пока, чтобы сделать какие-либо окончательные выводы об отношении найденных каналов к развитию онкологических заболеваний в организме, следует провести еще множество исследований, чем и занимаются специалисты. В наличии определенной взаимосвязи между обнаруженным органом и воспалительными процессами, происходящим в организме, медики уже не сомневаются.