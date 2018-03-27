Ученые обнаружили новый орган в человеческом организме

Правда, при более подробном изучении, эксперты обратили внимание, что структура настоящих капилляров более темная, чем у тех тканей, которые они обнаружили. На предмет наличия таких образований была изучена структура тканей и других органов. К удивлению ученых, образования подобного рода были найдены даже в носовой полости. На данный момент ученые не могут с уверенностью заявить, во всех ли тканях присутствуют эти каналы, хотя предполагают, что это так и есть, но возможности проверить эту гипотезу у них пока нет.
В этих каналах содержится примерно пятая часть всех жидкостей, находящихся в человеческом организме. И подтверждение выдвинутой учеными теории будет признанием факта наличия еще одного органа в нашем теле. Обнаружить эти каналы раньше не удавалось вследствие неправильного диагностического подхода, потому что для исследования тканей, врачи отводили жидкости, разрушая коллагеновые волокна, из которых и состоят обнаруженные каналы.
Обычно анатомы, прежде чем изучать какую-либо ткань, воздействуют на нее различными химикатами, поэтому ячейки, наполненные жидкостью, становятся «обезвоженными», то есть ломается сама структура элементов, что не давало раньше возможности заметить уникальное строение ткани.
Пока о функциях открытого органа известно не так много, однозначно можно лишь заявить, что он выполняет амортизацию, то есть своеобразную защиту органов. Но, судя по всему, у него есть и отрицательное действие: ученые считают, что обнаруженные каналы ускоряют развития рака, способствуя распространению его метастазов. Раковые клетки по каналам быстро оказываются в лимфатической системе, а оттуда распространяются по другим органам.
Но пока, чтобы сделать какие-либо окончательные выводы об отношении найденных каналов к развитию онкологических заболеваний в организме, следует провести еще множество исследований, чем и занимаются специалисты. В наличии определенной взаимосвязи между обнаруженным органом и воспалительными процессами, происходящим в организме, медики уже не сомневаются.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях