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| | Японские астрономы предлагают любителям космоса отправить послание на Меркурий

Японские астрономы предлагают любителям космоса отправить послание на Меркурий

Сегодня, 20:32
В рамках разработанного Европейским космическим агентством и Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) проекта инженеры предлагают энтузиастам отправить свои мысли и сообщения на Меркурий. Им также предоставлена возможность дать имя одному из аппаратов.

Японские астрономы предлагают любителям космоса отправить послание на Меркурий

 

ЕКА и JAXA в октябре 2018 года запускают в космос автоматическую миссию BepiColombo по исследованию Меркурия. На орбиту планеты выведу два аппарата, один из которых (Mercury Magnetospheric Orbiter) учёные предлагают назвать любителям космоса. Решение было принято в связи с грандиозностью миссии, которая предполагает «громкое» название для инструментов. MMO высадится на Меркурий в декабре 2025 года и доставит туда послание победителя.

Принять участие могут все в любой точке планеты, заполнив анкету, не нарушая правил. Главные условия: название не должно быть оскорбительным и быть где-либо использованным, оно должно быть ярким и запоминающимся и отображать значение миссии и самого аппарата.

 

Заявки принимаются до 10 часов утра (по японскому времени) 9 апреля этого года, а победителя объявят в апреле-мае на сайте миссии. Везунчик также получит сертификат и сувенир, но лишится авторских прав на название.
Елизавета Трюфель
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