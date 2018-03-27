Японские астрономы предлагают любителям космоса отправить послание на Меркурий

В рамках разработанного Европейским космическим агентством и Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) проекта инженеры предлагают энтузиастам отправить свои мысли и сообщения на Меркурий. Им также предоставлена возможность дать имя одному из аппаратов.

ЕКА и JAXA в октябре 2018 года запускают в космос автоматическую миссию BepiColombo по исследованию Меркурия. На орбиту планеты выведу два аппарата, один из которых (Mercury Magnetospheric Orbiter) учёные предлагают назвать любителям космоса. Решение было принято в связи с грандиозностью миссии, которая предполагает «громкое» название для инструментов. MMO высадится на Меркурий в декабре 2025 года и доставит туда послание победителя.Принять участие могут все в любой точке планеты, заполнив анкету , не нарушая правил. Главные условия: название не должно быть оскорбительным и быть где-либо использованным, оно должно быть ярким и запоминающимся и отображать значение миссии и самого аппарата.

Елизавета Трюфель

Заявки принимаются до 10 часов утра (по японскому времени) 9 апреля этого года, а победителя объявят в апреле-мае на сайте миссии. Везунчик также получит сертификат и сувенир, но лишится авторских прав на название.