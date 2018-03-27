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| | Российские химики создали краску для печати «батареек» на одежде

Российские химики создали краску для печати «батареек» на одежде

Сегодня, 20:39
Ученые из России смогли создать краску, благодаря которой можно печатать на одежде специальные генераторы тока, который вырабатывается при ходьбе или других движениях. С помощью таких «батареек» можно будет подзаряжать смартфон или любой другой гаджет.

Российские химики создали краску для печати «батареек» на одежде

 

Специалисты из России создали краску печати для генераторов тока на одежде. Ток в этих генераторах вырабатывается при движениях человека и вполне может быть применим для подзарядки аккумуляторов каких-либо устройств.

Найти новый материал ученые смогли благодаря экспериментам с «нанопринтером», причем совершенно случайно. После опытов над ним, стало ясно, что эффективнее аналогов из керамики или кремния.

Феномен возникновения тока при деформации или сжатии определенных материалов был открыт во Франции в 19 веке благодаря физикам - Жаку и Пьеру Кюри. В последующие 150 лет за данным открытием, это явление начали использовать как источник напряжения для зажигалок и при создании микрофонов.
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