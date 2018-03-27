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| | 200 тыс лет назад в Африке обитали львы, не уступающие ростом человеку – Ученые

200 тыс лет назад в Африке обитали львы, не уступающие ростом человеку – Ученые

Сегодня, 18:37
Американские и кенийские ученые выяснили, что примерно две сотни тысяч лет назад в Африке жили львы ростом с взрослую человеческую особь. Результатами своих изысканий эксперты поделились на страницах научного издания Journal of Paleontology. Останки одного из львов-гигантов обнаружили на севере Кении.

200 тыс лет назад в Африке обитали львы, не уступающие ростом человеку – Ученые

 

Группа международных специалистов сразу определила, что размеры обнаруженного животного в значительной степени превосходят современных царей зверей. Такое заключение палеонтологи сделали на основании изучения черепа древнего льва и его зубов. Предполагается, что добыча древних хищников тоже была намного крупнее современных травоядных, которыми лакомятся нынешние львы.

Авторы исследования уверяют, что череп стал первым веским доказательством того, что в период среднего и позднего плейстоцена на востоке африканского континента проживали львы огромных габаритов. По мнению ученых, это обусловлено большей массой мегафауны – количества видов существ, чья масса тела превышает 40-50 килограммов. Найденные останки принадлежат пещерному льву. Его размеры сопоставимы с крупнейшими подобными хищниками Евразии и намного больше, чем ранее обнаруженные в Африке.
Дарья Светозарова
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