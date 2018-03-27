Японские ученые выяснили, в чем уникальность свойства воды

Ученые из Токийского университета провели исследование над строением молекул воды и установили, что их свойства зависят от соотношения двух фазовых состояний.

Пелагея Лебединская

После длительного изучения структуры воды, группа японских ученых разработала модель, в которой рассматривают жидкую воду как систему, состоящую из двух фаз. Первая фаза – это хаотичное состояние молекул с высокой вращательной системой. Вторая же, наоборот, упорядочена не только тетраэдрально, но и термодинамически. Взаимодействие этих фаз описывается параметром лямбра. С увеличением лямбра тетраэдрические оболочки, которые образуются вокруг каждой молекулы, становятся энергетически более стабильными. Эта модель выглядит очень простой, однако хорошо объясняет аномальное поведение воды как жидкости.Отметим, что исследование и создание новой модели жидкости воды очень сильно поможет в исследовании физической химии. Также понимание структуры воды поможет создавать в производстве новые эффективные фильтры для тонкой очистки воды.