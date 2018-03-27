Ученые обнаружили в человеческом организме новый орган

Ученые в сфере медицины во время проведения эндоскопии обнаружили в желчном потоке сеть микроскопических каналов, которые заполнены жидкостью и пронизывают соединительную ткань.

Пелагея Лебединская

Специалисты сделали это открытие когда исследовали желудочно-кишечный тракт пациента. Специалисты обратили внимание, что окружающие ткани желчного потока не плотные, как прежде было установлено, а пронизаны сетью каких-то каналов. Тщательно исследовав ткани других органов тела было выяснено, что эти потоки проходят и через них. Исследователи предположили, что эти каналы, через которые циркулирует жидкость, могут быть новым органом, ранее неизвестным.Отметим, эксперты предполагают, что эти каналы могут быть причиной воспалительного процесса в организме, а также с их помощью по всем органам распространяются возникшие раковые клетки.