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Ученые обнаружили в человеческом организме новый орган

Сегодня, 17:50
Ученые в сфере медицины во время проведения эндоскопии обнаружили в желчном потоке сеть микроскопических каналов, которые заполнены жидкостью и пронизывают соединительную ткань.

Ученые обнаружили в человеческом организме новый орган

 

Специалисты сделали это открытие когда исследовали желудочно-кишечный тракт пациента. Специалисты обратили внимание, что окружающие ткани желчного потока не плотные, как прежде было установлено, а пронизаны сетью каких-то каналов. Тщательно исследовав ткани других органов тела было выяснено, что эти потоки проходят и через них. Исследователи предположили, что эти каналы, через которые циркулирует жидкость, могут быть новым органом, ранее неизвестным.

Отметим, эксперты предполагают, что эти каналы могут быть причиной воспалительного процесса в организме, а также с их помощью по всем органам распространяются возникшие раковые клетки.
Пелагея Лебединская
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