Ученые вычислят инсульт за 30 секунд

Представители Медицинского университета Южной Каролины создали портативный девайс, который способен с максимально высокой точностью выявлять у пациентов все симптомы инсульта. Информацией об этом поделились сотрудники Science Daily, ссылаясь на авторов эксперимента. Достичь вычисления удалось с помощью портативного устройства VIPS.

Николай Офицеров

Согласно информации издания, новое устройство надевается на голову на манер кепки-козырька и может обнаружить окклюзию сосудов у пациентов с подозрением на инсульт с вероятностью в 92 процента и с точностью до 30 секунд. После этого пациентов планируют направлять в комплексный центр по лечению инсультов. Там делают эндоваскулярные операции, которые проводятся на кровеносных сосудах.Сотрудники научных изданий уверены, что с помощью обычного исследования, точность составит не более 40-60 процентов точности при идентификации пациентов с окклюзией сосудов, которым может потребоваться операция. При выявлении инсульта у врачей будет 24 часа на проведение операции, но каждый лишний час снижает вероятность.Издание поясняет, что устройство VIPS работает путем отправки низкоэнергетических радиоволн, изменяющих частоту при прохождении через жидкости, в мозг. Эти волны отражаются обратно, а затем обнаруживаются устройством. У пациентов с тяжелым инсультом, жидкости головного мозга будут меняться, создавая асимметрию в радиоволнах. Чем больше асимметрия, тем более сильным был удар.