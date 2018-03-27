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| | Ученые вычислят инсульт за 30 секунд

Ученые вычислят инсульт за 30 секунд

Сегодня, 16:52
Представители Медицинского университета Южной Каролины создали портативный девайс, который способен с максимально высокой точностью выявлять у пациентов все симптомы инсульта. Информацией об этом поделились сотрудники Science Daily, ссылаясь на авторов эксперимента. Достичь вычисления удалось с помощью портативного устройства VIPS.

Ученые вычислят инсульт за 30 секунд

 

Согласно информации издания, новое устройство надевается на голову на манер кепки-козырька и может обнаружить окклюзию сосудов у пациентов с подозрением на инсульт с вероятностью в 92 процента и с точностью до 30 секунд. После этого пациентов планируют направлять в комплексный центр по лечению инсультов. Там делают эндоваскулярные операции, которые проводятся на кровеносных сосудах.

Сотрудники научных изданий уверены, что с помощью обычного исследования, точность составит не более 40-60 процентов точности при идентификации пациентов с окклюзией сосудов, которым может потребоваться операция. При выявлении инсульта у врачей будет 24 часа на проведение операции, но каждый лишний час снижает вероятность.

Издание поясняет, что устройство VIPS работает путем отправки низкоэнергетических радиоволн, изменяющих частоту при прохождении через жидкости, в мозг. Эти волны отражаются обратно, а затем обнаруживаются устройством. У пациентов с тяжелым инсультом, жидкости головного мозга будут меняться, создавая асимметрию в радиоволнах. Чем больше асимметрия, тем более сильным был удар.
Николай Офицеров
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