Ученые узнали, почему киты стали такими огромными

Самыми крупными животными на Земле являются, как известно, киты. Своих размеров они достигли из-за имеющейся необходимости тратить солидное количество энергии для обогрева собственного тела в толщах холодной воды, о чем заявили биологи в опубликованной PNAS статье.

Николай Офицеров

», - утверждает глава исследовательской группы Джонатан Пейн из Стэнфорда.На сегодняшний день палеонтологи уверены в том, что первые киты появились на Земле приблизительно 50 миллионов лет тому назад, когда их предположительные предки перешли к полуводному образу жизни. С тех пор их облик существенно изменился лапы превратились в плавники, они приобрели традиционный для китов хвост, а их размеры увеличились в несколько сот раз.Самые крупные современные киты могут весить до 200 тонн, а в длину достигать 30-35 метров, что и делает их крупнейшими животными на Земле. В доисторическую эпоху у китов были «конкуренты» из числа сухопутных гигантозавров и морских хищных ящеров плиозавров.