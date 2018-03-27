Ученые узнали, почему киты стали такими огромными

«Многие люди уверены в том, что переход к жизни в воде сделал жизнь млекопитающих легче и позволил им достигать рекордно больших размеров. Мы смогли показать, что на самом деле это наложило на предков современных китов некие существенные ограничения. Оказалось, что вода им не помогла, а буквально заставила стать значительно больше в размерах, так как это было необходимо для их выживания», - утверждает глава исследовательской группы Джонатан Пейн из Стэнфорда.
На сегодняшний день палеонтологи уверены в том, что первые киты появились на Земле приблизительно 50 миллионов лет тому назад, когда их предположительные предки перешли к полуводному образу жизни. С тех пор их облик существенно изменился лапы превратились в плавники, они приобрели традиционный для китов хвост, а их размеры увеличились в несколько сот раз.
Самые крупные современные киты могут весить до 200 тонн, а в длину достигать 30-35 метров, что и делает их крупнейшими животными на Земле. В доисторическую эпоху у китов были «конкуренты» из числа сухопутных гигантозавров и морских хищных ящеров плиозавров.
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