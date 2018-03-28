Ученые: Змеи-гурманы поглощают жертв, которые больше их по размеру

Западные биологи утверждают о существовании змей, которые могут съесть жертву, большую их самих в четыре раза. Создания обладают специальной техникой охоты. До этого ученые предполагали, что змеи принимают в пищу лишь тех, кто пригоден по размеру для укуса. В Малайзии эксперты разыскали пресмыкающихся, охотящихся на крабов. Они ели своих жертв без внимания на их твердые панцири. В период охоты змеи улучали момент, когда краб становился уязвимым. Вид Homalopsid отнесли к «гурманам», потому как они ловят лишь ракообразных.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях