Ученые: Змеи-гурманы поглощают жертв, которые больше их по размеру

В мире имеются змеи-гурманы, поглощающие жертву в несколько раз больше их самих. Об этом рассказали научные сотрудники Университета Цинциннати.

Ученые нашли несколько видов змей, потребляющих крабов. Одни из них ели хрустальных ракообразных, других привлекали раковины с мягким шелушением. Большая часть видов обладает угольными зубами, они стараются откусить мясо и поглотить его целым.

Никита Готский

Западные биологи утверждают о существовании змей, которые могут съесть жертву, большую их самих в четыре раза. Создания обладают специальной техникой охоты. До этого ученые предполагали, что змеи принимают в пищу лишь тех, кто пригоден по размеру для укуса. В Малайзии эксперты разыскали пресмыкающихся, охотящихся на крабов. Они ели своих жертв без внимания на их твердые панцири. В период охоты змеи улучали момент, когда краб становился уязвимым. Вид Homalopsid отнесли к «гурманам», потому как они ловят лишь ракообразных.