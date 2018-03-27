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| | Как правильно заниматься спортом для похудения: Советы экспертов

Как правильно заниматься спортом для похудения: Советы экспертов

Сегодня, 16:45
Многие специалисты говорят о том, что при похудении лучше всего сочетать различные диеты или массажи с занятием спортом. Это должно поддерживать тело в тонусе и не давать организму расслабиться. Однако следует всё делать правильно. Эксперты предупреждают, что слишком длительные упражнения только навредят, особенно для неподготовленных к ним.

Как правильно заниматься спортом для похудения: Советы экспертов

 

Ни в коем случае нельзя спешить, желая похудеть, потому что потом это может выйти боком. Лучше всего начинать с 10-15 минут, причём большую часть времени должна занимать разминка. В дальнейшем можно увеличить до 30 минут. Если плохое самочувствие, сильные боли или менструация, заниматься категорически запрещено. Нельзя вообще допускать занятия спортом при прерывистом голодании – организм слишком истощён в такое время, чтобы ещё и дополнительные нагрузки переносить.

Эксперты из Университета Сентрал Вашингтон рассказали также, как лучше всего питаться до и после тренировки для похудения. По словам ведущего автора исследования, доцента кафедры питания и физических упражнений Келли Притчетт, здоровая еда и спорт идут рука об руку.

Перекусывать можно примерно за полчаса-час до тренировок. Калорийность не должна превышать 150-200 калорий. Если будет раза в два больше, то толку от занятий спортом не будет. Выбор закуски зависит от того, какие упражнения планируются. Если тренировка силовая, то рекомендуется обезжиренный греческий йогурт, миндаль или сыр-косичка. Этого достаточно, чтобы потом заниматься 30-45 минут.

Если необходимы кардионагрузки, то нужны углеводы. Можно съесть две столовые ложки изюма, небольшой банан или кусочек хлеба с очень тонким слоем арахисового масла. Однако в случае, если даже с таким количеством съеденного становится потом сложно заниматься, то можно попробовать ограничиться просто стаканом молока или обезжиренным смузи.

После того, как тренировка закончилась, также есть свой рацион для перекуса. Благодаря этому у организма появляются силы, чтобы восстановиться, а также не хотеть есть минимум пару часов. Можно попробовать съесть 1 столовую ложку орехового масла с кусочками яблока или выпить молока примерно 0,3 литра. Эксперты отмечают, что такой рацион достаточно условный, потому лучше всего перед тем, как ему последовать, всё-таки проконсультироваться у врача.
Ирина Летинская
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