Ученые обвинили алюминий в проявлении аутизма

Ученые смогли еще на шаг продвинуться в изучении роли алюминия, как нейротоксина. Совместными усилиями ученых из Стаффордшира и Лондона, Великобритания, было проведено исследование, которое позволяет утверждать, что алюминий в качестве экологического токсина влияет на фактор развития и проявления аутизма.

Николай Офицеров

Подобные исследования проводились ранее, однако в них изучалась роль соединений алюминия, как нейротоксина и иммунного стимулятора, благодаря которому могут быть на различных уровнях активированы аутоиммунные реакции.Следует вспомнить, что аутизм это патология в развитии ребенка, при которой до трех лет могут появиться проблемы с общением, речью, а также развиться стереотипное поведение. Данные признаки относятся к необходимым для установления диагноза, однако зачастую они имеют и другие нарушения. Вторично проявляются проблемы эмоционального плана, фобии, агрессивность и аутоагрессивность, различные расстройства сна.Крайне важно понимать, что имеется некий фактор несогласованности в плане классификации данного недуга. То, что обычно привыкли называть аутизмом, в официальной медицине называют синдромом Каннера. Имеются, однако, и более легкие формы, среди которых самыми известными является синдром Ретта и Аспергера.Чем позже проявляются описанные симптомы, тем меньше интеллекта касается патология. При некоторых разновидностях подобных расстройств умственное развитие нередко бывает даже выше среднего. Ярким примером является синдром Аспергера.