Ученые выяснили, что смартфон поможет предотвратить болезнь Паркинсона

Американские специалисты разработали уникальный метод при помощи смартфонов, которые присутствуют у многих людей. По словам ученых, мобильные устройства помогут предотвратить опасное заболевание Паркинсона.

Светлана Славянская

Группа ученых из Университета Рочестера и Университета Джона Хопкинса разработали уникальное приложение для смартфонов на Android, которое может спасти человека от развития болезни Паркинсона. Новое приложение HopkinsPD не только отслеживает первые признаки опасного заболевания, но и предоставляет врачам и пациентам необходимые данные для мониторинга истории болезни. HopkinsPD может по голосу, силе нажатия на монитор и ходьбы определять начало заболевания.Доктор Рэй Дорси утверждает, что трудность лечения болезни Паркинсона заключается в том, что симптомы болезни могут долго не проявляться. Это делает процесс отслеживания прогрессирования заболевания и корректировки лечения проблемой для врачей. С помощью смартфона люди могут даже предотвратить развитие болезни.