Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Американец обнаружил старую видеокассету и стал жертвой мема-розыгрыша МТС запустила продажи онлайн-касс для бизнеса Пентагон оскорбили даже подозрения о причастности к «Новичку» Зоопарк и кинозалы в «Зимней вишне» уже горели к приезду спасателей На западе Москвы неизвестные расстреляли мужчину В Кемерово потерявшего детей в пожаре отца обвиняют в пиаре на инциденте Фанаты желают смерти Кате Жуже Российские спутники-убийцы приступили к маневрированию Илон Маск займется производством «взрослого» Lego из кирпичей Уфимка, спасшаяся из пожара в ТЦ Кемерово, поведала о первых минутах трагедии Первую жену Джигарханяна обвинили в сговоре с его «похитителями-вымогателями» Путин: «Налоговые каникулы» не должны влиять на контроль за безопасностью
| | Ученые выяснили, что смартфон поможет предотвратить болезнь Паркинсона

Ученые выяснили, что смартфон поможет предотвратить болезнь Паркинсона

Сегодня, 11:59
Американские специалисты разработали уникальный метод при помощи смартфонов, которые присутствуют у многих людей. По словам ученых, мобильные устройства помогут предотвратить опасное заболевание Паркинсона.

Ученые выяснили, что смартфон поможет предотвратить болезнь Паркинсона

 

Группа ученых из Университета Рочестера и Университета Джона Хопкинса разработали уникальное приложение для смартфонов на Android, которое может спасти человека от развития болезни Паркинсона. Новое приложение HopkinsPD не только отслеживает первые признаки опасного заболевания, но и предоставляет врачам и пациентам необходимые данные для мониторинга истории болезни. HopkinsPD может по голосу, силе нажатия на монитор и ходьбы определять начало заболевания.

Доктор Рэй Дорси утверждает, что трудность лечения болезни Паркинсона заключается в том, что симптомы болезни могут долго не проявляться. Это делает процесс отслеживания прогрессирования заболевания и корректировки лечения проблемой для врачей. С помощью смартфона люди могут даже предотвратить развитие болезни.
Светлана Славянская
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Ученые обнаружили источник болезни Паркинсона в кишечнике
Ученые обнаружили источник болезни Паркинсона в кишечнике

Ученые выяснили, что болезнь Паркинсона берет своё начало в кишечнике. Об этом сообщает сайт BBC со ссылкой на исследование специалистов Калифорнийского

Ученые: Установлены новые причины болезни Паркинсона
Ученые: Установлены новые причины болезни Паркинсона

Специалистам в области науки удалось выяснить новые причины болезни Паркинсона. Ученые с центра по исследованиям приматов в Йерксе объяснили, что виновникоми

Ученые: найдено новое лекарство от болезни Паркинсона
Ученые: найдено новое лекарство от болезни Паркинсона

Ученые Шанхайского университета «Цзяотун» выделили соединение из эндемичного растения, которое в последствие будет использоваться для лечения болезни

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости