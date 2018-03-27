Ученые установили, что курение электронных сигарет не влияет на цвет эмали зубов

После проведенных экспериментов эксперты пришли к выводу, что курение электронных сигарет не влияет на изменение цвета эмали.

Пелагея Лебединская

Группа ученых провела эксперимент, в котором наблюдала за цветом эмали зубов во время курения обычных сигарет и электронных. После чего сделали вывод, что после курения обычных сигарет, уже через две недели эмаль на зубах из-за дыма с содержанием никотина начинает темнеть. После курения электронных сигарет, эмаль остается белой и не меняется в цвете.Тем не менее, это не означает, что электронные сигареты не влияют пагубно на человеческий организм. Они так же как и обычные сигареты могут вызвать онкологическое заболевание и множество других болезней. Также экспертами доказано, что электронные сигареты не помогают курильщикам избавиться от вредной привычки.