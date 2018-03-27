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Российские спутники-убийцы приступили к маневрированию

Сегодня, 11:01
Секретный космический спутник под названием «Космос-2521», принадлежащий России, начал процедуру маневрирования, в которой аппарат должен сблизиться со своим «коллегой» «Космосом-2519».

Российские спутники-убийцы приступили к маневрированию

 

Энтузиасты, которые занимаются пристальным наблюдением за российскими «спутниками-убийцами», заявили о том, что после определённого периода бездействия «Космос-2521» начал процедуру маневрирования. Филипп Кларк, являющийся британским экспертом по американским и российским спутникам, заявил о том, что от «19-го» «21-й» начал отдаляться ещё в середине марта нынешнего года. Проанализировав информацию трекинга спутников, эксперт заявил, что в данный момент расстояние между российскими «спутниками-убийцами» вновь уменьшается.

Напомним, на земную орбиту «Космос-2521» вышел, отделившись от спутника «Космос-2519», который был запущен на орбиту Земли ещё летом прошлого года. Данные космические аппараты используются для испытания различных технологий по уничтожению и перехвату космических аппаратов противника.
Александр Вест
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