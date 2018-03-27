Аппарат Opportunity сфотографировал на Марсе скелет гуманоида

Предполагаемый скелет специалисты обнаружили на снимках видимых скал на территории Марса. Сообщается, что аппарат Opportunity смог зафиксировать удивительную находку 1 февраля текущего года. Энтузиаст и охотник за НЛО из штата Техас рассмотрел на снимках NASA явные черты скелета, которые имеют схожие характеристики с человеческим.
Уфологи утверждают, что марсоходу Opportunity удалось на Огненной планете заснять череп и позвоночник возможного инопланетянина, который ранее обитал на Марсе. На данный момент специалисты NASA не прокомментировали данное утверждение.
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