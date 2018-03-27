Аппарат Opportunity сфотографировал на Марсе скелет гуманоида

Американский марсоход космического агентства NASA на поверхности Марса зафиксировал удивительную находку. По словам специалистов из штата Техас, на фотографиях изображен скелет гуманоида.

Предполагаемый скелет специалисты обнаружили на снимках видимых скал на территории Марса. Сообщается, что аппарат Opportunity смог зафиксировать удивительную находку 1 февраля текущего года. Энтузиаст и охотник за НЛО из штата Техас рассмотрел на снимках NASA явные черты скелета, которые имеют схожие характеристики с человеческим.

Светлана Славянская

Уфологи утверждают, что марсоходу Opportunity удалось на Огненной планете заснять череп и позвоночник возможного инопланетянина, который ранее обитал на Марсе. На данный момент специалисты NASA не прокомментировали данное утверждение.