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| | Аппарат Opportunity сфотографировал на Марсе скелет гуманоида

Аппарат Opportunity сфотографировал на Марсе скелет гуманоида

Сегодня, 09:18
Американский марсоход космического агентства NASA на поверхности Марса зафиксировал удивительную находку. По словам специалистов из штата Техас, на фотографиях изображен скелет гуманоида.

Аппарат Opportunity сфотографировал на Марсе скелет гуманоида

 

Предполагаемый скелет специалисты обнаружили на снимках видимых скал на территории Марса. Сообщается, что аппарат Opportunity смог зафиксировать удивительную находку 1 февраля текущего года. Энтузиаст и охотник за НЛО из штата Техас рассмотрел на снимках NASA явные черты скелета, которые имеют схожие характеристики с человеческим.

Аппарат Opportunity сфотографировал на Марсе скелет гуманоида

 

Уфологи утверждают, что марсоходу Opportunity удалось на Огненной планете заснять череп и позвоночник возможного инопланетянина, который ранее обитал на Марсе. На данный момент специалисты NASA не прокомментировали данное утверждение.
Светлана Славянская
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