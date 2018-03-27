Уфологи рассказали о похищении американского военного пришельцами на НЛО

Паранормальные исследователи изучают загадочное исчезновение бывшего военнослужащего США, которого, возможно, похитили инопланетяне на своих НЛО.

Светлана Славянская

Американский военный, который не был публично назван, подал отчет в Национальный информационный центр NUFORC, в котором утверждал, что его похитили инопланетяне в лесу в Онтонагоне, штат Мичиган, США. В отчете NUFORC по делу говорилось: «Взрослый мужчина, бывший военный, катался на своем снегоходе, когда узнал о ярком источнике света, который освещал его сзади. Свидетель остановил двигатель на снегоходе, и в это время он заметил за собой объект, который медленно приближался».По словам военного, он был всего в нескольких минутах езды до своего дома, но после встречи с пришельцами, задержался на два часа. Что с ним происходило мужчина не помнит и просит уфологов NUFORC выяснить, что с ним случилось во время встречи с гуманоидами.