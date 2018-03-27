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| | Уфологи рассказали о похищении американского военного пришельцами на НЛО

Уфологи рассказали о похищении американского военного пришельцами на НЛО

Сегодня, 08:05
Паранормальные исследователи изучают загадочное исчезновение бывшего военнослужащего США, которого, возможно, похитили инопланетяне на своих НЛО.

Уфологи рассказали о похищении американского военного пришельцами на НЛО

 

Американский военный, который не был публично назван, подал отчет в Национальный информационный центр NUFORC, в котором утверждал, что его похитили инопланетяне в лесу в Онтонагоне, штат Мичиган, США. В отчете NUFORC по делу говорилось: «Взрослый мужчина, бывший военный, катался на своем снегоходе, когда узнал о ярком источнике света, который освещал его сзади. Свидетель остановил двигатель на снегоходе, и в это время он заметил за собой объект, который медленно приближался».

По словам военного, он был всего в нескольких минутах езды до своего дома, но после встречи с пришельцами, задержался на два часа. Что с ним происходило мужчина не помнит и просит уфологов NUFORC выяснить, что с ним случилось во время встречи с гуманоидами.
Светлана Славянская
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