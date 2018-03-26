Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Уфолог: Найти инопланетный разум удастся к 2100 году Эксперты: Призраки существуют и умеют убивать людей В Великий Новгород с весной принесло химерных «пушистых» грачей Учёные рассказали, когда человеку необходимо употреблять рыбий жир В Сети появилось видео со «знаком дьявола» в Казахстане День сурка: ТЦ «Зимняя вишня» эвакуировали годом ранее Ученые создали интерактивную карту климата будущего Кинокомпания Universal переснимет криминальный фильм «Лицо со шрамом» Жириновский прокомментировал смерть Мавроди Совфед назвал Ростов лидером по подготовке к ЧМ Ученые впервые зафиксировали случай детоубийства у косаток Объявлены первые пять участников «Нашествия-2018»
| | Аномальное явление: Уфолог обнаружил на поверхности Луны колесо

Аномальное явление: Уфолог обнаружил на поверхности Луны колесо

Сегодня, 21:16
Уфолог, известный своим видеоканалом в сети интернет под ником Streetcap1 разместил очередное видео с космической тематики, на котором чётко видно аномальное явление на поверхности Луны в виде колеса.

Аномальное явление: Уфолог обнаружил на поверхности Луны колесо

 

Космический искатель новых открытий нашёл аномалию в виде колеса на поверхности спутника Земли более пяти лет назад. Видео, которое Streetcap1 выложил в интернет, набрало ещё тогда более 30 тысяч просмотров.

Фотографии, сделанные NASA в период работы миссии «Аполлон-17» показывают существование возле космического корабля тёмный круг, который непонятно как появился, и также непонятно и бесследно исчез в считанные секунды. К сожалению, разглядеть ход событий невозможно, так информация существует только на фото. Уфолога удивляет тот момент, на сколько близко неизвестный объект находился с земным космическим кораблём.

 
Специалист по НЛО расстроен тем моментом, что никто и никогда не даст ему ответ и не поможет разобраться, что же это за неопознанный предмет находился на поверхности небесного светила.

Дарья Дмитриева
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Уфолог на поверхности Луны обнаружил робота пришельцев
Уфолог на поверхности Луны обнаружил робота пришельцев

Известный уфолог из Шотландии Джордж Грэхэм длительное время вел наблюдения за поверхностью Луны. Недавно ему удалось зафиксировать подозрительный объект,

Ученые нашли таинственный инопланетный спутник «Черный рыцарь» возле Луны
Ученые нашли таинственный инопланетный спутник «Черный рыцарь» возле Луны

Уфолог Streetcap1, исследуя снимки NASA из космоса, увидел на орбите Луны НЛО. По некоторым предположениям, им является спутник "Чёрный рыцарь", который

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости