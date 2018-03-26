Аномальное явление: Уфолог обнаружил на поверхности Луны колесо

Уфолог, известный своим видеоканалом в сети интернет под ником Streetcap1 разместил очередное видео с космической тематики, на котором чётко видно аномальное явление на поверхности Луны в виде колеса.

Специалист по НЛО расстроен тем моментом, что никто и никогда не даст ему ответ и не поможет разобраться, что же это за неопознанный предмет находился на поверхности небесного светила.

Дарья Дмитриева

Космический искатель новых открытий нашёл аномалию в виде колеса на поверхности спутника Земли более пяти лет назад. Видео, которое Streetcap1 выложил в интернет, набрало ещё тогда более 30 тысяч просмотров.Фотографии, сделанные NASA в период работы миссии «Аполлон-17» показывают существование возле космического корабля тёмный круг, который непонятно как появился, и также непонятно и бесследно исчез в считанные секунды. К сожалению, разглядеть ход событий невозможно, так информация существует только на фото. Уфолога удивляет тот момент, на сколько близко неизвестный объект находился с земным космическим кораблём.