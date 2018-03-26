Медики: Кесарево сечение пагубно влияет на здоровье ребенка

Специалисты выяснили, что дети, появившиеся на свет при помощи кесарева сечения, болеют чаще. Исследование показало, что они больше подвержены респираторным заболеваниям и нарушению обмена веществ в организме.

Специалисты из Австралии выяснили, чем опасно для ребенка рождение через кесарево сечение. После проведенного исследования, медики сделали вывод, что такие дети чаще болеют, и больше всего их организм подвержен респираторным инфекциям. Кроме того, у них чаще возникают нарушения в обмене веществ, которые впоследствии провоцируют серьёзные заболевания. Частым заболеванием у детей, родившихся при помощи кесарева, является экзема.В исследовании приняли участие свыше пятиста тысяч матерей и детей. Благодаря проведённой работе разница между здоровьем детей, появившихся на свет естественным путем, и детей, родившихся благодаря кесареву сечению, стала еще заметнее. В настоящее время ученые выясняют причины детской заболеваемости в данном случае.