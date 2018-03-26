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Ученые превратили моттовский диэлектрик в проводник

Сегодня, 21:58
Ученые из России вместе с коллегами из Германии исследовали поведение электронов в диэлектрике. Во время этого эксперимента специалисты зафиксировали, как материал превращается в проводник.

Ученые превратили моттовский диэлектрик в проводник

 

Профессор физики Алексей Рубцов из МГУ проинформировал, что опыты в этом направлении начали проводить еще 20 лет назад, но в то время изучали только воздействие света на молекулы и атомы. Сегодняшнее исследование – это способ изучить, как многочастичная физика поведет себя при генерации сверхвысоких оптических гармоник. В своем исследовании физики использовали моттовский диэлектрик и спектроскопию гармоник. Смысл этого метода заключается в том, что на материал воздействуют коротким лазерным импульсом с определенными характеристиками. В результате состояние электронов изменяется, что приводит к увеличению кинетической энергии, а материал теряет свойства диэлектрика.

Пока ученые не могут определить, что делать дальше. Когда специалисты заметят что-то подобное, то сразу поймут в каком направлении двигаться дальше.
Анна Котова
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