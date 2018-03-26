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| | В Швейцарии заметили "хвостатого пришельца"

В Швейцарии заметили "хвостатого пришельца"

Сегодня, 22:17
14 марта над швейцарским небом был замечен необычный объект, который выпустил густую струю черно-коричневого дыма. Местная жительница Литтау поведала об увиденном НЛО.

В Швейцарии заметили "хвостатого пришельца"

 

Женщина рассказала, что летающий объект не пролетал мимо города, а находился на одном и том же месте. Когда хозяйка дома, где произошел инцидент, попыталась запечатлеть феномен, то тарелка выпустила густое газообразное коричневое облако и исчезла с поля зрения. Очевидец отметила, что объект не двигался около 2-3 минут. Также женщина добавила, что это не первый подобный случай. Первый раз зреть такую картину можно было дольше.

 

Отметим, что жительница Литтау даже не предполагала, что данный объект является инопланетным сооружением. Женщина всячески пыталась найти объяснение увиденному феномену. Изначально она думала, что это какой-то неизвестный метеорит, но только не могла понять, потому он не совершает движение.

Группа экспертов из организации «Skyguide», которая контролирует всю воздушную поверхность Швейцарии, предположила, что явление вполне возможно является инопланетным объектом. Пресс-секретарь Влади Барроса поведал, что данный феномен может быть не только летающей тарелкой. Также он добавил, что такие фотографии всегда изучаются. Особенно хорошо, когда н снимке есть дата и время, так как специалисты могут использовать радиолокационные изображения.
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