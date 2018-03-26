На орбите Земли обнаружили группу инопланетных кораблей

Изучая видео из МКС, уфолог из США увидел, как на низкой земной орбите находится группа из нескольких НЛО. Однако, когда международная космическая станция приблизилась к кораблям, они «растаяли» в пространстве.

Один из американских уфологов изучал видеоматериалы, отснятые с помощью международной космической станции. На видеоролике, датированном 17 марта, ученый увидел, как на низкой земной орбите находились несколько космических кораблей, предположительно, инопланетного происхождения. Интересно, что когда МКС подошла достаточно близко к данным НЛО, они «растворились» в пространстве.Ученые, которые также ознакомились с данным роликом, считают, что ни о каких НЛО не может идти и речи – это грозовые облака или китайская космическая станция. Примечательно, что во время записи видео МКС находилась в зоне действия циклона над Индийским океаном.Жителей ЕС не так давно испугал фрагмент ракеты-носителя «Союз-ФГ», который сгорел на фоне ночного неба. Видео с огненным шаром начало быстро распространяться в интернете.Вместе с тем 18 марта уфологи из Швейцарии заметили НЛО над городом Люцерн. Космический корабль имел странную хвостатую форму и летел на огромной скорости.