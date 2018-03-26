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Уфолог: Найти инопланетный разум удастся к 2100 году

Сегодня, 20:37
Всемирно известный уфолог и один из ста влиятельных людей планеты по версии «Time» Джилл Тартер назвала дату, когда человечеству удастся отыскать живых существ во вселенной.

Уфолог: Найти инопланетный разум удастся к 2100 году

 

Джилл Тартер является не только уфологом, но и известнейшим астрономом. К её помощи неоднократно прибегало NASA, когда составляло планы по поиску внеземных цивилизаций. Во время саммитам в Институте технологий в штате Флорида Тартер заявила, что к 2100 году люди смогут установить контакт с инопланетными существами. Стоит отметить, что в отличие от аматоров Джилл Тартер не бросается словами, а объясняет свою позицию с научной точки зрения.

На данный момент основной препятствующей силой в поисках живых инопланетных существ для учёных является технологическая составляющая. Уфолог отмечает, что как только ей удастся собрать достаточно денег для постоянной работы проектов Allen Telescope Array и Laser SETI, поиски «братьев» во вселенной значительно ускорятся. Сегодняшнее техническое оснащение обсерваторий позволяет точно исследовать только границы Млечного Пути. С указанными выше инструментами специалисты займутся поисками биомаркеров дальних в галактиках.
Елизавета Трюфель
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