Уфолог: Найти инопланетный разум удастся к 2100 году

Всемирно известный уфолог и один из ста влиятельных людей планеты по версии «Time» Джилл Тартер назвала дату, когда человечеству удастся отыскать живых существ во вселенной.

Елизавета Трюфель

Джилл Тартер является не только уфологом, но и известнейшим астрономом. К её помощи неоднократно прибегало NASA, когда составляло планы по поиску внеземных цивилизаций. Во время саммитам в Институте технологий в штате Флорида Тартер заявила, что к 2100 году люди смогут установить контакт с инопланетными существами. Стоит отметить, что в отличие от аматоров Джилл Тартер не бросается словами, а объясняет свою позицию с научной точки зрения.На данный момент основной препятствующей силой в поисках живых инопланетных существ для учёных является технологическая составляющая. Уфолог отмечает, что как только ей удастся собрать достаточно денег для постоянной работы проектов Allen Telescope Array и Laser SETI, поиски «братьев» во вселенной значительно ускорятся. Сегодняшнее техническое оснащение обсерваторий позволяет точно исследовать только границы Млечного Пути. С указанными выше инструментами специалисты займутся поисками биомаркеров дальних в галактиках.