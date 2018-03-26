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Учёные рассказали, когда человеку необходимо употреблять рыбий жир

Сегодня, 19:03
Множественные исследования, проводимые учёными разных стран, давали разные результаты о целебных свойствах жиров омега-3, которые противоречат друг другу. Но специалистам удалось выделить главные правила, когда рыбий жир необходим человеку.

Учёные рассказали, когда человеку необходимо употреблять рыбий жир

 

В первую очередь необходимо запомнить, что омега-3 является одним из ключевых компонентов при развитии мозга и сердца у плода. Когда ребёнок растёт, а с ним его мозг, рыбий жир помогает органу развиваться «более правильно». Ошибочно многие родители полагают, что постоянное применение этого вещества сделает из их ребёнка гения.

Однако влияние омега-3 на мозг действительно остаётся существенным. Например, выписанная врачом дозировка заменителя поможет нормальной работе мозга, умственной деятельности и спасёт от переутомления. Ещё одну особенность наблюдает большинство исследователей: омега-3 позитивно влияет на ход психологических заболеваний. Рыбий жир улучшает состояние при депрессии и биполярном расстройстве, а также при пограничном расстройстве личности. Следует отметить, вопреки всем сообщениям, омега-3 никак не влияет на улучшение самочувствия при тяжёлых болезнях вроде Альцгеймера.
Елизавета Трюфель
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