Ученые создали интерактивную карту климата будущего

Ученые из США и Польши на основе базы данных WorldClim создали интерактивную карту ClimateEx. С помощью данной разработки можно проследить за изменениями климата любой точки земного шара.

Виктория Озерова

Специалист научного колледжа при Университете Цинциннати Томаш Степински и эксперт из Польши Павел Нецтель визуализировали процесс изменения климата планеты за последние пол столетия. Для этого ученые использовали базу данных WorldClim. Новая интерактивная карта получила название ClimateEx. С ее помощью можно отследить данные с 50 тысяч климатических станций, разбросанных по всему земному шару.Используя интерактивную карту, исследователи могут изучить все критические изменения климата и спрогнозировать погоду будущего. ClimateEx отображает регионы с экстремальными погодными явлениями, а также районы, которые будут подвержены им в ближайшие годы. Также с помощью разработки можно сравнить климат отдаленных территорий.