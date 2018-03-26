Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Эксперты: Призраки существуют и умеют убивать людей В Великий Новгород с весной принесло химерных «пушистых» грачей Учёные рассказали, когда человеку необходимо употреблять рыбий жир В Сети появилось видео со «знаком дьявола» в Казахстане День сурка: ТЦ «Зимняя вишня» эвакуировали годом ранее Ученые создали интерактивную карту климата будущего Кинокомпания Universal переснимет криминальный фильм «Лицо со шрамом» Жириновский прокомментировал смерть Мавроди Совфед назвал Ростов лидером по подготовке к ЧМ Ученые впервые зафиксировали случай детоубийства у косаток Объявлены первые пять участников «Нашествия-2018» Суперпрочный смартфон Qukitel WP5000 скоро появится в продаже
| | Ученые создали интерактивную карту климата будущего

Ученые создали интерактивную карту климата будущего

Сегодня, 18:42
Ученые из США и Польши на основе базы данных WorldClim создали интерактивную карту ClimateEx. С помощью данной разработки можно проследить за изменениями климата любой точки земного шара.

Ученые создали интерактивную карту климата будущего

 

Специалист научного колледжа при Университете Цинциннати Томаш Степински и эксперт из Польши Павел Нецтель визуализировали процесс изменения климата планеты за последние пол столетия. Для этого ученые использовали базу данных WorldClim. Новая интерактивная карта получила название ClimateEx. С ее помощью можно отследить данные с 50 тысяч климатических станций, разбросанных по всему земному шару.

Используя интерактивную карту, исследователи могут изучить все критические изменения климата и спрогнозировать погоду будущего. ClimateEx отображает регионы с экстремальными погодными явлениями, а также районы, которые будут подвержены им в ближайшие годы. Также с помощью разработки можно сравнить климат отдаленных территорий.
Виктория Озерова
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Ученые создали систему, которая показывает изменения Земли за три десятилетия
Ученые создали систему, которая показывает изменения Земли за три десятилетия

Американские ученые создали новую программу для осмотра растительности на всех континентах планеты. Она способна воссоздать все характеристики флоры, также

Экологи создали интерактивную карту загрязнения воздуха в мире
Экологи создали интерактивную карту загрязнения воздуха в мире

Ученые-экологи из Йельского университета создали интерактивную карту загрязнения воздуха в мире. Благодаря ей, можно узнать, в какой части мира самое грязное

Ученые представили карту изменения климата на территории Европы
Ученые представили карту изменения климата на территории Европы

Мировое научное сообщество продолжает биться над проблемой глобального потепления на Земле. Недавно ученые спроектировали карту изменения климата на

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости