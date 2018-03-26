На севере Перу найдены 77 захоронений культуры Чиму

Археологи нашли в северной части Перу 77 погребенных останков людей культуры Чиму. 12 из них принадлежат детям, которых принесли в жертву.

Также на месте захоронений нашли 100 древних артефактов. Находки датируются 1200-1400 годами нашей эры.Цивилизация Чиму берет свое начало в 10 веке нашей эры, а просуществовала она до 1470-х годов, когда ее завоевали инки. Представители Чиму занимались гончарным делом и металлургией, благодаря чему изготавливали сплавы меди и золота. В данной культуре было развито сельское хозяйство, существовали системы орошения посевов и хранения воды. Чиму поклонялись Морю, Солнцу и Луне, которым приносили жертвы, в том числе и человеческие.Руководитель раскопок говорит, что кроме останков людей были также найдены останки лам. У 12 детей, которых принесли в жертву, на ребрах были найдены отметины – им будто пытались сломать кости, чтобы вырвать сердце. Один из детей был захоронен с раковинами моллюсков, которые согласно верованиями Чиму могли вызвать дождь. Кроме останков были найдены 115 сосудов из керамики, рыболовные снасти и металлические изделия.