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| | Палеонтологи описали древнюю ящерицу с необыкновенно сильными челюстями

Палеонтологи описали древнюю ящерицу с необыкновенно сильными челюстями

Сегодня, 17:50
Палеонтологами описан вид рептилий, которые жили на Земле в эпоху динозавров - Colobops noviportensis. При своем малом размере эта ящерица обладала необыкновенно сильным укусом.

Палеонтологи описали древнюю ящерицу с необыкновенно сильными челюстями

 

Палеонтологи смогли описать Colobops noviportensis – вид ящериц, который жил на Земле в эпоху существования динозавров. Останки этого вида найдены в Коннектикуте (США) еще 1965 году, но к работам по изучению находки приступили только 1990-х годах. Специалисты смогли датировать останки - им 200 млн лет. Специалисты считают, что C. Noviportensis относятся к той группе небольших по размерам пресмыкающимся, отделившиеся от крупной ветви, из которой образовались все динозавры и птицы.

Палеонтологи описали древнюю ящерицу с необыкновенно сильными челюстями

 

Благодаря трехмерной реконструкции палеонтологи смогли определить, представители найденной группы доисторических животных уникальны из-за того, что сравнительно малом размере обладали невероятно сильным укусом. Специалисты предполагают, что это очень помогало ящерицам при охоте – сильными челюстями они могли прокусывать даже самую крепкую броню жертвы.
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