Ученые впервые зафиксировали случай детоубийства у косаток

Внутривидовое детоубийство распространено среди многих видов млекопитающих, но у китообразных таких случаев зафиксировано мало. Канадским ученым впервые удалось описать подобное среди косаток.

Виктория Озерова

Специалисты из Министерства рыболовства и океанов Канады под предводительством Джона Форда наблюдали за поведением косаток в проливе Джонстона у острова Робсон Байт. Ученым впервые удалось зафиксировать случай детоубийтсва у данного вида. Уточняется, что 32-летний самец и его 46-летняя мать на расстоянии преследовали другую семью косаток с новорожденным. 3-летняя и 13-летняя самки с 2-летним детенышем плыли на некотором расстоянии от других членов своей семьи. Когда они объединились с остальными, взрослый самец и его мать внезапно напали на них, отделив новорожденного и утопив его.Такое поведение ученые объяснили желанием самца избавиться от потомства подходящего для спаривания самки.