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| | Российскую пылающую ракету «Союз-ФГ» напуганные европейцы приняли за НЛО

Российскую пылающую ракету «Союз-ФГ» напуганные европейцы приняли за НЛО

Сегодня, 17:32
Над Средиземным морем в воскресное утро 25 марта воспламенился фрагмент российской ракеты «Союз-ФГ», что сильно испугало европейцев.

Российскую пылающую ракету «Союз-ФГ» напуганные европейцы приняли за НЛО

 

Итальянский пользователь Vito Panzella в Сети разместил видеоролик, на котором видно вспышки света в небе над Средиземным морем. Автор видео на тот момент не знал, что вызвало подобное явление: неопознанный летающий объект, прилёт инопланетных существ, падающий метеорит или звезда. Ещё одним предположением жителя Италии была китайская космическая станция Tiangong-1, которая, возможно, скоро рухнет.

На самом же деле, жители Италии и французского побережья Ривьера наблюдали ни что иное, как ракету-носитель «Союз-ФГ», которую вывел в космос корабль «Союз МС-08» под управлением пилотов из членов МКС. Вылет был 21 числа этого месяца с космической станции Байконур.
Дарья Дмитриева
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