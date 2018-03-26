Российскую пылающую ракету «Союз-ФГ» напуганные европейцы приняли за НЛО

Над Средиземным морем в воскресное утро 25 марта воспламенился фрагмент российской ракеты «Союз-ФГ», что сильно испугало европейцев.

Дарья Дмитриева

Итальянский пользователь Vito Panzella в Сети разместил видеоролик, на котором видно вспышки света в небе над Средиземным морем. Автор видео на тот момент не знал, что вызвало подобное явление: неопознанный летающий объект, прилёт инопланетных существ, падающий метеорит или звезда. Ещё одним предположением жителя Италии была китайская космическая станция Tiangong-1, которая, возможно, скоро рухнет.На самом же деле, жители Италии и французского побережья Ривьера наблюдали ни что иное, как ракету-носитель «Союз-ФГ», которую вывел в космос корабль «Союз МС-08» под управлением пилотов из членов МКС. Вылет был 21 числа этого месяца с космической станции Байконур.