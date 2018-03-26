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Археологи нашли в Италии останки средневековой женщины, родившей в гробу

Сегодня, 17:15
В Италии местным археологам удалось обнаружить склеп со скелетом женщины, родившей в гробу. Про это говорят останки матери и плода.

Археологи нашли в Италии останки средневековой женщины, родившей в гробу

 

Научные сотрудники Феррары и Болоньи нашли скелет женщины в Имоле. Она жила в VII-VIII веках нашей эры и умерла в возрасте 25-35 лет на 38 неделе беременности. Тело и голова малыша располагались между бедер роженицы, а конечности: в тазовой области.

Изучив находку, археологи решили, что имеют дело с так называемыми посмертными родами. При данном явлении ребенок выходит через родовые пути из матки тела беременной девушки газами, которые образовались во время гниения в животе. В этом случае есть разница с обычными родами: шейка матки разрывается, а не раскрывается.

Рассуждая о кончине средневековой женщины, итальянские ученые отмечают, что она могла отойти в мир иной от трепанации головного мозга. На ее черепе обнаружили дыру, просверленную для избавления от преэклампсии.
Никита Готский
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