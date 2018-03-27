Рогозин рассказал о проведении доработки тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5»

Изготовление тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» начал космический центр имени Хруничева. Ее планируется запускать с космодрома Восточный уже в 2021 году. Информация об этом появилась в отделе по коммуникациям центра.

Николай Офицеров

», - рассказали сотрудники Космического центра в ответ на вопрос о старте разработки ракеты типа «Ангара» для первого пуска с Восточного.Вице-премьер Дмитрий Рогозин говорил о том, что уже в 2021 году запланирован запуск модернизированной версии «Ангары-А5М», однако из сообщения Центра имени Хруничева следует то, что речь о производстве модернизированной ракеты пока что не идет.Еще в конце лета Рогозин говорил о разработанных еще во времена СССР «Протонах-М», от которых планируется отказаться, дабы перейти на новые тяжелые ракеты. В марте он говорил о том, что принял решение о немедленном открытии работы по модернизации «Ангары».По государственному контракту с Роскосмосом центр имени Хруничева должен изготовить три ракеты, первую из которых запустят до мая 2021 года, а вторую и третью в 2024 и 2025 году, соответственно.