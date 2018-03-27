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| | Рогозин рассказал о проведении доработки тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5»

Рогозин рассказал о проведении доработки тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5»

Сегодня, 07:40
Изготовление тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» начал космический центр имени Хруничева. Ее планируется запускать с космодрома Восточный уже в 2021 году. Информация об этом появилась в отделе по коммуникациям центра.

Рогозин рассказал о проведении доработки тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5»

 

«Мы уже начали работу с кооперацией по изготовлению и поставке необходимых материалов и покупных комплектующих изделий для проведения сборки ракеты-носителя «Ангара-А5», - рассказали сотрудники Космического центра в ответ на вопрос о старте разработки ракеты типа «Ангара» для первого пуска с Восточного.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин говорил о том, что уже в 2021 году запланирован запуск модернизированной версии «Ангары-А5М», однако из сообщения Центра имени Хруничева следует то, что речь о производстве модернизированной ракеты пока что не идет.

Еще в конце лета Рогозин говорил о разработанных еще во времена СССР «Протонах-М», от которых планируется отказаться, дабы перейти на новые тяжелые ракеты. В марте он говорил о том, что принял решение о немедленном открытии работы по модернизации «Ангары».

По государственному контракту с Роскосмосом центр имени Хруничева должен изготовить три ракеты, первую из которых запустят до мая 2021 года, а вторую и третью в 2024 и 2025 году, соответственно.
Николай Офицеров
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