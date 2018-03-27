Лампы на МКС будут имитировать суточное освещение

В Ракетно-космическом комплексе «Энергия» проинформировали, что специалисты разработали специальные лампы, чтобы помочь российским космонавтам адаптироваться на МКС. Данная разработка позволит имитировать на станции земные сутки, то есть утро, день и вечер. Также эксперты говорят, что даже на Земле человек проводит много времени под искусственным светом. Поэтому на станции также нужно установить дополнительные лампы, позволяющие работать в любое время.
Запланировано сначала установить данное изобретение в лабораторных отсеках, а также в местах, где космонавты проводят больше времени. Это нужно для того, чтобы создать впечатление выхода на улицу из здания. Сообщается, что российские отсеки обзаведутся такими лампами к 2019 году.
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