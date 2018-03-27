Лампы на МКС будут имитировать суточное освещение

В российском отсеке на МКС появятся новые лампы, которые будут имитировать суточное освещение. Специалисты считают, что данное освещение поможет космонавтам сохранить обычный режим, чередуя сон и бодрствование, а также сохранит психологический комфорт.

Анна Котова

В Ракетно-космическом комплексе «Энергия» проинформировали, что специалисты разработали специальные лампы, чтобы помочь российским космонавтам адаптироваться на МКС. Данная разработка позволит имитировать на станции земные сутки, то есть утро, день и вечер. Также эксперты говорят, что даже на Земле человек проводит много времени под искусственным светом. Поэтому на станции также нужно установить дополнительные лампы, позволяющие работать в любое время.Запланировано сначала установить данное изобретение в лабораторных отсеках, а также в местах, где космонавты проводят больше времени. Это нужно для того, чтобы создать впечатление выхода на улицу из здания. Сообщается, что российские отсеки обзаведутся такими лампами к 2019 году.